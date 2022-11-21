Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня достоинства и свободы и отметил, что мы готовы отдать все за победу над государством-агрессором. Украинцы могут остаться без света и горячей воды, но никогда не останутся без воли.

Видеообращение опубликовал Офис Президента.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский военный достойно выглядел, воевал и побеждал.

– Все увидели, какой у нас народ! Готовы отдать последнее. Готовы стоять до последнего. Не утратили достоинства. Мужества. Веры в себя. И объединились. Чтобы не потерять свободу. Не потерять независимость. Не потерять Украину. Можем остаться без денег. Без бензина. Без горячей воды. Без света. Но не без воли. И это остается неизменным, – сказал президент.

Он отмечал, что мы никогда не забудем тех, кто отдал жизнь за Украину, и никогда не простим тех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы.

Президент добавил, что в течение последнего года на украинской земле появились воронки, в городах и селах блокпосты и ежи. На улицах бывает темно, а в домах холодно.

— Изменений много, но они не изменили самого главного. Потому что самое главное – не снаружи, а внутри. И это остается неизменным. И потому мы выдержим. Мы выстоим, – добавил президент.

Напомним, в Украине 21 ноября отмечается День Достоинства и Свободы. Он установлен согласно Указу Президента от 13 ноября 2014 года в честь начала этого дня двух знаменательных событий в новейшей украинской истории - Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.