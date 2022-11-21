Посол Евросоюза Матти Маасикас в Украину прибыл с визитом в Николаев.

Об этом он сообщил в Twitter.

Матти Маасикас опубликовал совместное фото с руководителями области и города и написал: «В Николаеве с председателем Николаевской ОВА Виталием Кимом, городским головой Александром Сенкевичем и с флагом ЕС, который был сорван с флагштока здания обладминистрации во время попадания российской ракеты».

Напомним, восстановление Николаева с помощью Дании заложит основу для плодотворного сотрудничества Киева и Копенгагена после украинской победы, написал посол Дании в Марокко Эспер Каммерсгаард.