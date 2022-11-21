В остановках-укрытиях Николаева заработали камеры видеонаблюдения.

Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс" предупреждает горожан, что в случае использования защитного сооружения не по назначению будет обнародовать их соответствующие фото.

— В этот раз публикуем фото с камер, где лица нарушителей замылены. Но следующих «героев» может узнать весь город в лицо, – добавили на предприятии.

Там призвали николаевцев использовать коммунальное имущество ответственно по назначению и соблюдать правила общественного порядка: «Помните, что остановки-укрытия строятся в то время, когда война продолжается, и в Николаеве на остановках общественного транспорта гибли мирные люди».

Напомним, коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» будет заниматься установкой временных хранилищ на остановках в Николаеве.