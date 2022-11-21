Российский политолог Иван Преображенский в интервью НВ заявил, что после отступления российских войск из Херсона вера в победу России в войне против Украины остается только у откровенных безумцев.

Об этом он сказал в интервью "НВ».

— Все кроме явно неадекватных людей понимают, что победы России больше не будет. До Херсона вера в победу даже среди циников оставалась, а после Херсона ее уже нет. Разве что откровенные сумасшедшие все еще остаются, – говорит он.

Он также предположил, что российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать «полную безнадежность», чтобы остановить войну, но даже взятие Украиной Крыма вряд ли будет означать для него «полную безнадежность».

— Я не считаю, что Путин начал войну для удержания власти. Я думаю, он руководствуется надеждой, а не отнюдь не прагматизмом. И, соответственно, он и дальше будет жертвовать страной ради надежды, – добавил политолог.

Напомним, британская разведка считает отступление российских оккупационных войск с правобережья Херсонщины гораздо более организованным , чем в других случаях, что может свидетельствовать о лучшем командовании.