Премьер-министр Испании Педро Санчес направил «громкое послание» президенту России Владимиру Путину в этот понедельник на проходящем в Мадриде пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

Об этом сообщает El Pais.

— Оставьте Украину в покое, – заявил Педро Санчес.

Пока эта «абсурдная война» не закончится, предупредил он, страны-союзники будут оставаться единственными на стороне украинского правительства в защите демократии, суверенитета и территориальной целостности своей страны.

Педро Санчес заверил, что НАТО окрепла «перед лицом диких расчетов» российского президента Владимира Путина, и высоко оценил «оперативность, решительность и разведку», с которыми Альянс отреагировал на вторжение.

Он призвал сохранять «твердость, единство и умеренность», избегая эскалации конфликта и, в качестве примера, привел реакцию союзников на «случайное попадание ракеты» на польскую территорию на прошлой неделе.

— Сдерживание нельзя путать с пассивностью, – добавил Педро Санчес, предупредивший, что «военные преступления [в Украине] не могут остаться безнаказанными» и что врагом является не русский народ, а «автократия во главе с Путиным».

Педро Санчес оценил вклад Испании в оборону Украины через фонд ЕС для финансирования закупки оружия почти в 270 миллионов евро и высоко оценил солидарную реакцию испанского общества, напомнив, что более 135 тысяч украинских беженцев были временно размещены в Испании.

Война в Украине стала основной темой 68 ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая с пятницы проходит в Мадриде. Несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, планируется, что президент Владимир Зеленский закроет пленарное заседание, в котором участвуют 269 парламентариев из 30 стран-членов Альянса и десяток делегаций из ассоциированных стран и стран-наблюдателей, в том числе из Украины. Перед началом сессии с приветственным словом выступила Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Пленарное заседание сессии открыл ее прежний президент, конгрессмен США Джеральд Коннелли.

Напомним, Испания решила предоставить Украине зенитные комплексы Hawk для нужд противовоздушной обороны.