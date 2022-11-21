Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов НАТО гарантировать защиту украинских атомных станций от российских разрушений.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении в Парламенскую ассамблею НАТО, передает Reuters.

— Все наши страны заинтересованы в том, чтобы на наших ядерных объектах не было никаких опасных инцидентов. Мы все нуждаемся в гарантированной защите от российских разрушений на ядерных объектах, – сказал Владимир Зеленский.

Заявление прозвучало через день после того, как россияне обстреляли ЗАЭС.

Также в своем обращении президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО признать Россию государством-спонсором терроризма, сообщает Офис президента.

— Будет правильно, если вы в своих парламентах признаете Россию государством – спонсором терроризма, как это сделали парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. Будет правильным, если ваши страны будут постоянно усиливать санкции против России, которая стала полной противоположностью нашему с вами сообществу и самой антиевропейской силой в мире. Будет правильным, если мы исключим ключевой террористический замысел России – и обеспечим Украине полную защиту неба. Когда российские ракеты, иранские дроны и любые другие орудия террора не смогут достигать предназначенных для них мишеней, России придется делать то, что нужно нам с вами, а именно следовать нашей формуле мира, — сказал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии Российской Федерации против Украины и признала Россию государством-террористом.