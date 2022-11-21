После потери Херсона оккупанты пытаются поднять боевой дух и концентрируют свои силы на востоке. Их целью является выход на границы Донецкой области.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

— После того, как уволили Херсон, а это достаточно деморализующий факт для них, они ищут место применения силы, чтобы были хотя бы тактические новости для них, чтобы поднять боевой дух. Они концентрируют свои усилия на востоке, а самая горячая точка – это Донецкая область, – рассказала Анна Маляр.

По ее словам, сейчас количество атак оккупантов на востоке уменьшилось из-за погоды, но постоянные обстрелы продолжаются. Ежедневно оккупанты совершают почти 400 обстрелов.

— Российская армия не покидает свою цель выйти на границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно отражают все атаки. Цена того, что враг не продвигается, слишком высока, — добавила замминистра обороны.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что на Донетчине в воскресенье несколько снизилось количество атак оккупантов, в Луганской области ВСУ понемногу с боями двигаются вперед. Сейчас самые жестокие бои ведутся сейчас в Донецкой области.