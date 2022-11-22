Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор не понимает, зачем выделять 187 миллионов гривен управлению спорта горсовета ввиду того, что большинство детей уехали с после 24 февраля.
Об этом он сказал во время заседания онлайн-сессии Николаевского городского совета 22 ноября, пишут «НикВести».
— Когда я смотрю показатели, которые нам дали по 2023 году, я смотрю, что (показатель, – прим.) управление спорта по сравнению с 2022 годом, когда мы еще не знали какие у нас будут испытания (полномасштабное вторжение РФ, – прим..), изменился аж на 3% в минус. Я думаю, что это недоработка управления, упущение Веры Евгеньевны (Святелик, директора департамента финансов городского совета – прим.), потому что сейчас у нас значительно уменьшилось количество детей в городе и значительно уменьшилось количество услуг, которые мы оказываем. Было 193 или 191 миллион гривен, а сейчас 187 миллионов гривен. Это, я думаю, где-то ошибка. Поэтому я не голосовал за это, – сказал Сергей Кантор.
Напомним, во вторник, 22 ноября, депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет города на следующий год.
Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор не понимает, зачем выделять 187 миллионов гривен управлению спорта горсовета ввиду того, что большинство детей уехали с после 24 февраля.
Об этом он сказал во время заседания онлайн-сессии Николаевского городского совета 22 ноября, пишут «НикВести».
— Когда я смотрю показатели, которые нам дали по 2023 году, я смотрю, что (показатель, – прим.) управление спорта по сравнению с 2022 годом, когда мы еще не знали какие у нас будут испытания (полномасштабное вторжение РФ, – прим..), изменился аж на 3% в минус. Я думаю, что это недоработка управления, упущение Веры Евгеньевны (Святелик, директора департамента финансов городского совета – прим.), потому что сейчас у нас значительно уменьшилось количество детей в городе и значительно уменьшилось количество услуг, которые мы оказываем. Было 193 или 191 миллион гривен, а сейчас 187 миллионов гривен. Это, я думаю, где-то ошибка. Поэтому я не голосовал за это, – сказал Сергей Кантор.
Напомним, во вторник, 22 ноября, депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет города на следующий год.