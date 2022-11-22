Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор не понимает, зачем выделять 187 миллионов гривен управлению спорта горсовета ввиду того, что большинство детей уехали с после 24 февраля.

Об этом он сказал во время заседания онлайн-сессии Николаевского городского совета 22 ноября, пишут «НикВести».

— Когда я смотрю показатели, которые нам дали по 2023 году, я смотрю, что (показатель, – прим.) управление спорта по сравнению с 2022 годом, когда мы еще не знали какие у нас будут испытания (полномасштабное вторжение РФ, – прим..), изменился аж на 3% в минус. Я думаю, что это недоработка управления, упущение Веры Евгеньевны (Святелик, директора департамента финансов городского совета – прим.), потому что сейчас у нас значительно уменьшилось количество детей в городе и значительно уменьшилось количество услуг, которые мы оказываем. Было 193 или 191 миллион гривен, а сейчас 187 миллионов гривен. Это, я думаю, где-то ошибка. Поэтому я не голосовал за это, – сказал Сергей Кантор.

Напомним, во вторник, 22 ноября, депутаты Николаевского городского совета утвердили бюджет города на следующий год.