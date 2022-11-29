Директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько опубликовал список вакансий, открытых на коммунальных предприятиях Николаева и области.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» имеет 12 вакансий:
На МКП «Николаевводоканал» предлагаю девять вакансий.
ЧАО «Николаевская ТЭЦ» имеет 10 вакансий.
АО ОГО «Николаевгаз» предлагает три вакансии. На предприятие нужны два электрогазосварщика с зарплатой в 16 тысяч 470 гривен, и мастер с зарплатой 14 тысяч 200 грн.
КП «Николаевэлектротранс» ищет семерых рабочих.
КП «Николаевские парки» предлагает четыре вакансии.
Кроме того, Николаевский зоопарк ищет фельдшера ветеринарной медицины (зарплата 6700 грн) и зоотехника (зарплата 6700 грн). Николаевский областной краеведческий музей ищет юриста с зарплатой в 7 тысяч 900 гривен.
— Больше информации по приведенным вакансиям можно узнать у специалиста Николаевского городского центра занятости по телефону 0678936491, — отметил Дмитрий Оборонько.
Ранее сообщалось, что с начала войны в Николаеве в 2,5 раза вырос уровень безработицы. Этому способствовало закрытие предприятий и релокация бизнеса в безопасные регионы.
Директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько опубликовал список вакансий, открытых на коммунальных предприятиях Николаева и области.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» имеет 12 вакансий:
На МКП «Николаевводоканал» предлагаю девять вакансий.
ЧАО «Николаевская ТЭЦ» имеет 10 вакансий.
АО ОГО «Николаевгаз» предлагает три вакансии. На предприятие нужны два электрогазосварщика с зарплатой в 16 тысяч 470 гривен, и мастер с зарплатой 14 тысяч 200 грн.
КП «Николаевэлектротранс» ищет семерых рабочих.
КП «Николаевские парки» предлагает четыре вакансии.
Кроме того, Николаевский зоопарк ищет фельдшера ветеринарной медицины (зарплата 6700 грн) и зоотехника (зарплата 6700 грн). Николаевский областной краеведческий музей ищет юриста с зарплатой в 7 тысяч 900 гривен.
— Больше информации по приведенным вакансиям можно узнать у специалиста Николаевского городского центра занятости по телефону 0678936491, — отметил Дмитрий Оборонько.
Ранее сообщалось, что с начала войны в Николаеве в 2,5 раза вырос уровень безработицы. Этому способствовало закрытие предприятий и релокация бизнеса в безопасные регионы.