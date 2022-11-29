Директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько опубликовал список вакансий, открытых на коммунальных предприятиях Николаева и области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» имеет 12 вакансий:

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования -11963 грн;

слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей – 11963 грн;

слесарь по обслуживанию тепловых сетей – 11963 грн;

слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов – 11963 грн;

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) - 11963 грн;

электрогазосварщик – 11963 грн;

изолировщик из термоизоляции – 11963 грн;

огнеупорник – 11963 грн;

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 11963 грн;

аппаратчик химводоочистки – 7500 грн;

слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) - 12069 грн;

слесарь аварийно-восстановительных работ – 12963 грн.

На МКП «Николаевводоканал» предлагаю девять вакансий.

5 слесарей аварийно-восстановительных работ – 9000 грн,

4 электрогазосварщика – 11500 грн.

ЧАО «Николаевская ТЭЦ» имеет 10 вакансий.

электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций – 6877 грн,

электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций – 9170 грн,

токарь – 8124 грн,

токарь – 11794 грн,

слесарь-ремонтник – 8862 грн,

огнеупорник – 8867 грн,

изолировщик из термоизоляции – 8867 грн,

электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики – 10483 грн., изолировщик по термоизоляции – 10177 грн,

машинист котлов – 9378 грн.

АО ОГО «Николаевгаз» предлагает три вакансии. На предприятие нужны два электрогазосварщика с зарплатой в 16 тысяч 470 гривен, и мастер с зарплатой 14 тысяч 200 грн.

КП «Николаевэлектротранс» ищет семерых рабочих.

слесарь-механик по радиоэлектронной аппаратуре – 14000 грн,

2 слесаря по ремонту подвижного состава – 14000 грн,

3 слесаря - электричество по ремонту электрооборудования 14000 грн,

тракторист – 12000 грн.

КП «Николаевские парки» предлагает четыре вакансии.

секретарь руководителя (организации, предприятия, учреждения) – 16707 грн,

озеленитель – 9828 грн,

машинист экскаватора – 19135 грн,

инженер – 21621 грн.

Кроме того, Николаевский зоопарк ищет фельдшера ветеринарной медицины (зарплата 6700 грн) и зоотехника (зарплата 6700 грн). Николаевский областной краеведческий музей ищет юриста с зарплатой в 7 тысяч 900 гривен.

— Больше информации по приведенным вакансиям можно узнать у специалиста Николаевского городского центра занятости по телефону 0678936491, — отметил Дмитрий Оборонько.

Ранее сообщалось, что с начала войны в Николаеве в 2,5 раза вырос уровень безработицы. Этому способствовало закрытие предприятий и релокация бизнеса в безопасные регионы.