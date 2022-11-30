Место главы русской православной церкви Кирилла – на скамье подсудимых рядом с Путиным.

Об этом в эфире Прямого канала сказал Петр Порошенко, передает пресс- служба политика. Петр Порошенко также напомнил, что деятельность российских агентов через московский патриархат в Украине была направлена на разрушение нашего государства изнутри, и за это должна быть ответственность.

Порошенко также отметил, что сейчас необходимо обеспечить выполнение закона о переименовании церквей, который заблокирован в Конституционном Суде. Пятый Президент считает, что верующие должны понять – отношения с церковью государства-агрессора токсичны.

— Это наш второй фронт, борьба за нашу идентичность, за наше будущее. И он отнюдь не менее важен. Ибо цель путина была – взорвать страну изнутри, дестабилизировать и взорвать наше единство. Инструмент, которым Путин пользовался – это «пятая колонна» внутри страны. И в политической сфере, и, безусловно, деятельность церковников. Не может церковь страны-агрессора побеждать в борьбе за украинскую душу. У меня не было другого выхода, как с первых дней своего президентства бороться за независимость украинской церкви, автокефалию, Томос, — подчеркнул Порошенко.

Он также напомнил, что российские агенты пытались воспрепятствовать созданию ПЦУ: «но несмотря на безумное давление, украинцы получили Томос, наша церковь была создана».

—В 2018 году Верховной Радой предыдущего созыва был принят и подписанный мной закон о переименовании церквей. Церковь, управляемая из-за границы, из страны агрессора, должна проинформировать и представить верующими этот факт. Международные нормы, международное право, права человека – все было учтено», – напомнил Порошенко.

Он напомнил, что только за один год более 600 приходов перешли от приходов УПЦ МП в Православную церковь Украины. «И они испугались. Поэтому в 2019 году, к сожалению, и я должен это констатировать, при очень мощном содействии предыдущего руководства СБУ переход приходов был полностью заблокирован. Уже в январе 2019 года было представлено конституционное представление депутатов «пятой колонны» Москвы в Конституционный Суд. Почти четыре года это представление заблокировало применение этого закона», – отмечает Порошенко.

— Сегодня я хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за ту работу, которая наконец-то началась – были уволены руководители областных управлений, которые покрывали диверсантов в российских церквях. И, наконец, вчера в повестку дня Конституционного Суда попал вопрос о рассмотрении конституционности закона о наименовании церквей, — сообщил Порошенко.

— Мы ждем, что уже до конца года Конституционный Суд рассмотрит и примет соответствующее решение. Что правительство примет решение о наименовании церквей с обязательным упоминанием о принадлежности к России. Что московский патриархат наконец-то примет решение о полной независимости и автокефалии от москвы и признает Томос, предоставленный Православной Церкви Украины. И начнет реальные переговоры о слиянии церквей в составе единой Православной Церкви Украины для тех, кто не был запятнан сотрудничеством со страной-агрессором, — объясняет Порошенко.

Он подчеркнул, что «мы не боремся с УПЦ МП – мы боремся за Украину».

— Борьба за Украину в условиях войны предполагает единство украинского общества и народа. Никто уже не сомневается в правильности действий, которые в свое время принимала наша команда по развитию Армии. Что касается развития духовного базиса страны, включая язык, по созданию Православной Церкви. Армия, Язык, Вера, ЕС, НАТО – Украина. И именно это сейчас нужно продолжать на фронте, внутри страны, среди церкви, считает Петр Порошенко.

По его словам, место главы русской православной церкви – на скамье подсудимых рядом с Владимиром Путиным.

— Это должно быть очень токсично – когда ты ходишь в церковь страны-агрессора и молишься либо за Путина, либо за Кириллу. Они преступники. Они преступники как в гражданском плане, военные преступники, которые должны оказаться за решеткой, в Гааге – так и в духовном плане. Весь православный мир с ними сейчас не общается. И я очень надеюсь, что на скамье подсудимых в Гааге за решеткой рядом с Путиным будет сидеть Кирилл как преступник. А украинцам всем надо подумать: могут ли они себе позволить хотя бы какое-то отношение иметь к этим преступникам, — резюмирует Петр Порошенко.

Напомним, что народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагают запретить деятельность русской православной церкви на территории Украины.