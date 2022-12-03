Вооруженные силы Украины 2 декабря ликвидировали 510 российских военных и сбили вертолет.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.12 ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
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Вооруженные силы Украины 2 декабря ликвидировали 510 российских военных и сбили вертолет.
Об этом сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.12 ориентировочно составили:
Напомним, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опросное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.