Российские оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации.

Оставшимся работникам объясняют, что нерабочие предприятия нерентабельно удерживать. Нерабочие они по принудительной мобилизации, уточнили в ОВА.

Также неоднократно отмечалось, что на некоторых шахтах Луганской области оккупанты начали демонтаж и вывоз оборудования.

Ранее сообщалось, что шахты Луганщины оказались на грани закрытия из- за тотальной мобилизации мужского населения области.