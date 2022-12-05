Российские оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников.
Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации.
Оставшимся работникам объясняют, что нерабочие предприятия нерентабельно удерживать. Нерабочие они по принудительной мобилизации, уточнили в ОВА.
Также неоднократно отмечалось, что на некоторых шахтах Луганской области оккупанты начали демонтаж и вывоз оборудования.
Ранее сообщалось, что шахты Луганщины оказались на грани закрытия из- за тотальной мобилизации мужского населения области.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российские оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников.
Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной военной администрации.
Оставшимся работникам объясняют, что нерабочие предприятия нерентабельно удерживать. Нерабочие они по принудительной мобилизации, уточнили в ОВА.
Также неоднократно отмечалось, что на некоторых шахтах Луганской области оккупанты начали демонтаж и вывоз оборудования.
Ранее сообщалось, что шахты Луганщины оказались на грани закрытия из- за тотальной мобилизации мужского населения области.