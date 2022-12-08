На деоккупированной территории села Новопетровка Баштанского района Николаевщины обнаружили тела еще трех погибших гражданских в результате военной агрессии РФ.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, все тела принадлежат местным жителям – мужчинам в возрасте 39-ти, 42-х и 55-ти лет.

Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, на телах погибших зафиксированы следы пыток и пыток. Кроме того, двое мужчин имеют огнестрельные ранения.

Проводятся следственные деяния, направленные на установление событий преступления.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Купянском районе Харьковщины правоохранители эксгумировали тела двух мужчин . По предварительной версии следствия их расстреляли российские военнослужащие.