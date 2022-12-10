В Центральном районном суде Николаева избрана мера пресечения 59-летней жительнице Снигиревки, подозреваемой в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 111-1 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам ходатайства, подозреваемая согласилась занять должность главного бухгалтера в незаконно созданном оккупационной властью органе власти, т.н. «военно-гражданской администрации Снегиревки и Снегиревского района».

Функцию главного бухгалтера женщина выполняла с лета 2022 года. В должности она организовывала и контролировала работу бухгалтерского отдела оккупационной администрации государства-агрессора, занималась начислением выплат заработной платы сотрудникам администрации, формировала отчетность работы отдела. За свою работу женщина получала денежное вознаграждение на сумму 70 000 рублей.

В обоснование ходатайства прокурор указывал, что подозрение является обоснованным и отмечал наличие рисков укрывательства от следствия, препятствование уголовному производству, совершение другого уголовного правонарушения.

Подозреваемая и ее защитник просили отказать в удовлетворении ходатайства и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По результатам рассмотрения, следователь судья Галина Подзигун постановила избрать подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в измене бывшему городскому голове Снигиревки Александру Ларченко, который добровольно перешел на сторону врага и занимал должность «замглавы военно-гражданской администрации».

Также напомним, что правоохранители задержали жительницу Снигиревки Николаевской области, которая во время российской оккупации города заняла должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Служба безопасности Украины разоблачили жительницу Снигиревки , которая присоединилась к оккупационной администрации РФ.

Глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что коллаборанты, которые во время оккупации занимали руководящие должности, в частности Юрий Барбашов и Татьяна Мезина, сбежали вместе с россиянами.