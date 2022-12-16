В Киевской области были обнаружены обломки российской ракеты, которую сбила украинская система противовоздушной обороны. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
– Воздушная опасность продолжается. Как только обломки сбитой вражеской ракеты обнаружили полицейские Киевщины. Ракету уничтожили силы ПВО. Пострадавших, к счастью, нет, – написал Андрей Небитов.
По его словам, полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обстрела агрессором.
Андрей Небитов поблагодарил силы противовоздушной обороны за отличную работу.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Киевской области были обнаружены обломки российской ракеты, которую сбила украинская система противовоздушной обороны. Пострадавших нет.
Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
– Воздушная опасность продолжается. Как только обломки сбитой вражеской ракеты обнаружили полицейские Киевщины. Ракету уничтожили силы ПВО. Пострадавших, к счастью, нет, – написал Андрей Небитов.
По его словам, полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия обстрела агрессором.
Андрей Небитов поблагодарил силы противовоздушной обороны за отличную работу.
Напомним, утром 16 декабря российские военные в очередной раз наносят ракетные удары по объектам энергетики Украины.