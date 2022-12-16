В 2022 году мировое потребление угля может быть выше, чем когда-либо, указывает Международное энергетическое агентство (МЭА) в отчете, обнародованном 16 декабря.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Эксперты ожидают, что потребление угля в 2022 году впервые превысит 8 миллиардов тонн, это примерно на 1,2% больше, чем в прошлом. Ожидается, что потребление остается на этом уровне до 2025 года, говорят исследователи.

– Мир близок к пику в использовании ископаемого топлива. Первым должно снизиться потребление угля, но мы еще не достигли этого, – сказал Кейсуке Садамори, директор по энергетическим рынкам и безопасности МЭА.

Однако, добавил Кейсуке Садамори, существует много признаков того, что нынешний энергетический кризис ускоряет использование возобновляемых источников энергии и тепловых насосов. Это снизит спрос на уголь в ближайшие годы, считает специалист.

Напомним, россияне распространяют фейковую информацию о том, что Украине вроде бы не хватит запасов газа и угля на зиму.