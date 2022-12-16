В освобожденной Снигиревке Николаевской области дети нашли в рюкзаке противопехотную мину ПМН-2.

Об этом сообщили глава Нацполиции Николаевщины Сергей Шайхет и глава ОВА Виталий Ким .

— Неизвестно, сколько бы горя она принесла, если бы не наши мужественные взрывотехники, которые уничтожили ее на месте, – сообщил Сергей Шайхет.

Виталий Ким отметил, что мину нашли дети и сообщили о находке полиции.

— Мин много. Дети нашли рюкзак, сообщили полиции – там оказалась возведенная противопехотная мина. А вчера взрослые нашли мину и притащили домой, и она взорвалась. Фраза «Будь взрослым и не веди себя как ребенок» совсем не в этом случае, – говорит Виталий Ким.

Напомним, сотрудниками контрразведки Службы безопасности Украины во взаимодействии с терробороной Нового Буга и Снигиревки нашли очередной склад российских боеприпасов в одном из складских помещений рядом со Снигиревкой Николаевской области.