Вчера, 15 декабря, состоялась четырнадцатая внеочередная сессия Николаевского областного совета в онлайн формате. Это уже четвертая сессия в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.

В начале заседания депутат областного совета Виталий Гомерский вручил председателю Николаевского областного совета Анне Замазеевой награду ВРУ «За заслуги перед Украинским народом» по случаю Дня местного самоуправления.

— Это общая награда для всей команды местного самоуправления Николаевщины — председателей громад, депутатов, аппарата областного совета и всех, кто, несмотря на войну, продолжил работать на своем месте! Горжусь быть частью невероятно отважной и сильной духом команды, которая объединилась и ежедневно своим трудом приближает нашу общую победу!, — обратилась к депутатам Анна Замазеева.

Во время сессии председатель облсовета отчиталась перед депутатами о деятельности Николаевского областного совета в 2021-2022 годах. И поблагодарила каждого из коллег за слаженную работу в сверхсложном для всех году.

Также депутаты приняли решение о внесении изменений в Устав КП «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции». Как отметила Анна Замазеева, благодаря внесенным изменениям КП сможет принять на баланс специализированную оборудованную машину по Программе развития ООН для проведения обследований разрушений на территории Николаевщины.

Избран в состав полицейской комиссии Главного управления Национальной полиции в Николаевской области представителей общественности, благодаря чему будет обеспечена работа полицейских комиссий по отбору кадров в Национальную полицию Украины.

Приняли ряд важных решений по усовершенствованию вопросов аренды имущества и заслушали информацию о выполнении областного бюджета Николаевской области на 2022 год и о бюджете области на 2023 год.

Всего, согласно повестке дня, депутаты рассмотрели девять вопросов.

— Благодарю каждого депутата Николаевского областного совета за слаженную работу! Работаем вместе на победу! Верим в наши ВСУ и надеемся, что следующая сессия состоится в условии мирного времени после Победы Украины! Слава Украине!, — отметила председатель областного совета.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, которая является уполномоченным представителем Консультационного центра Координационного штаба ППВ в Южном регионе, отчиталась о результатах работы центра в течение месяца.