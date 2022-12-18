Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева приняла участие в публичной дискуссии на тему «Что нужно для восстановления Николаева», организованную Антикоррупционной инициативой ЕС (EUACI), финансируемой Министерством иностранных дел Дании. В обсуждении также приняли участие Николаевский городской голова Александр Сенкевич и глава Николаевской областной военной государственной администрации Виталий Ким.

О результатах дискуссии Анна Замазеева написала в Facebook.

— Малая честь, вместе с мэром Николаева и председателем Николаевской ОВО, принять участие в важной дискуссии с международными партнерами по поводу процесса быстрого восстановления Николаевщины, пострадавшей от действий рашистских оккупантов. В ходе продуктивного диалога с представителями Королевства Дания, руководителями разных ветвей государственной власти, представителями независимых проектных международных организаций и представителями Антикоррупционной инициативы ЕС обсуждали конкретные шаги по предстоящему восстановлению Николаева и Николаевщины. Интересная и основательная презентация Независимого отчета оценки повреждений, ущерба и потребностей Николаева, которая была представлена – это первый, но очень важный шаг к будущему эффективному возрождению потенциала региона. Цифровая платформа, содержащая и публичный Модуль фиксации повреждений и перечень проектов восстановления областного центра, где есть максимальные данные о поврежденной инфраструктуре - это как первый кирпич, который обеспечит прозрачность в процессе восстановления всей Николаевщины. Со своей стороны, акцентировала внимание на комплексном подходе, открытости всех органов власти региона и создании прозрачных правил в процессе восстановления Николаевщины!

Также, подчеркнула, что с учетом всех убытков, нанесенных Николаевщине, мы не имеем права рассчитывать только на те источники восстановления, которые сегодня нам готовы предоставлять международные партнеры, в частности Королевство Дании. Репарации от России после нашей победы и датская помощь, благодаря чему планируется начать восстановление – все это хорошо и за это мы безгранично благодарны нашим настоящим друзьям, но есть и нюансы, которые будут зависеть от нас на местах. Убеждена, что уже сегодня нам нужно учитывать и «незасчитанные» аспекты агрессии, которые ложатся на наше государство и которые она «возмещает». Речь идет о лечении и необходимости реабилитации людей, пострадавших в результате агрессии РФ, о восстановлении почти полностью разрушенных отраслей, которые были у нас развиты.... А это – и рабочие места, и наполнение бюджета региона, и социально-гуманитарные аспекты жизни региона. То есть мы уже сейчас должны прямо сказать себе, что только помощи международных партнеров будет недостаточно, поэтому мы должны искать дополнительные источники – привлекать внутренний ресурс, – написала Анна Замазеева.

Она считает, что для этого нужно развивать государственное частное партнерство, создавая, в том числе, совместные Украино- и Николаевско-Данские компании в тех сферах, которые могут быть интересны нашим международным партнерам. Также необходима активизация работы с Фондом государственного имущества Украины в рамках привлечения бизнеса в регион под объекты, которые им могут быть интересны.

Для реализации планируемого в Николаеве уже планируют открыть Офис восстановления.