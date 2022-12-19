За последние сутки в Украине было уничтожено 520 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 98 тысяч 800 военнослужащих.
Это данные Генштаба на утро 19 декабря.
Потери россиян в технике таковы:
Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьино Новомихайловка в Донецкой области.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
За последние сутки в Украине было уничтожено 520 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 98 тысяч 800 военнослужащих.
Это данные Генштаба на утро 19 декабря.
Потери россиян в технике таковы:
Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьино Новомихайловка в Донецкой области.