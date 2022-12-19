За последние сутки в Украине было уничтожено 520 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 98 тысяч 800 военнослужащих.

Это данные Генштаба на утро 19 декабря.

Потери россиян в технике таковы:

танков ‒ 2988 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 5969 (+6)

артиллерийских систем – 1953 (+5)

РСЗО – 410 (+0)

средства ПВО ‒ 212 (+1)

самолетов – 281 (+0)

вертолетов – 264 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8)

крылатые ракеты ‒ 653 (+0)

корабли/катера ‒ 16 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 4592 (+13)

специальная техника ‒ 175 (+1)

Напомним, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьино Новомихайловка в Донецкой области.