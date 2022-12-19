За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Красногоровка, Александрополь, Марьинка.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов с помощью БПлА типа «Shahed-136», а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населённые пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.

Текущие сутки противник начал с применения ударных БПлА, подробная информация будет предоставлена после уточнения.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

В то же время наши защитниками сбили семь БпЛА типа «Shahed-136».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

Напомним, в ночь на 19 декабря российские войска запустили по Киеву несколько волн дронов-камикадзе. Большинство было сбито, однако, к сожалению, есть попадание в критическую инфраструктуру.