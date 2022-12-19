Российская группировка «ПВК Вагнера», продолжающая «играть важную роль» в боевых действиях вокруг Бахмута в Донецкой области, прибегает к «жестокой тактике» с целью сохранить свои ресурсы, заявляет британская разведка.

Об этом говорится в сообщении, которое 19 декабря цитирует Министерство обороны Великобритании.

— В последние месяцы оно разработало наступательную тактику, чтобы использовать большое количество плохо обученных завербованных заключенных. Отдельным бойцам, вероятно, выдают смартфоны или планшеты, показывающие определенную для лица ось продвижения и цель нападения, наложенные на коммерческие спутниковые изображения. На уровне взводов и выше командиры, вероятно, остаются в укрытиях и отдают приказы по рациям, получая информацию с помощью видеосигналов малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в сообщении.

В разведке сообщили, что отдельным бойцам и частям ПИК приказывают идти заранее намеченным маршрутом, часто с огневой поддержкой, но реже с бронетехникой.

— Боевики «Вагнера», отклоняющиеся от своих маршрутов без разрешения, по всей видимости, оказываются под угрозой расстрела. Эта жестокая тактика направлена на сохранение немногочисленных ресурсов «Вагнера» в виде опытных командиров и бронетехники за счет более доступных узников-новобранцев, которых организация оценивает как расходный материал, – отмечают в британской разведке.

Напомним, Белоруссия сыграла ключевую роль в наступлении России на Киев с 24 февраля 2022 года. Однако союзные белорусские и российские подразделения вряд ли составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление.