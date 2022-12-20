Банк Англии представил новый вид банкнот с изображением короля Карла III. Портрет станет единственным изменением существующих дизайнов банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов и начнет поступать в обращение с середины 2024 года.

Об этом банк объявил 20 декабря.

Существующие банкноты по-прежнему будут принимать в магазинах после того, как новые банкноты начнут циркулировать.

Королева Елизавета была первым и единственным монархом, появившимся на банкнотах Англии, начиная с 1960 года. На банкнотах, выпущенных банками Шотландии и Северной Ирландии, монарх не изображен.

Банк Англии заявил, что, следуя указаниям королевской семьи, новые банкноты будут печатать только для замены изношенных банкнот или для удовлетворения увеличившегося спроса, чтобы свести к минимуму экологические и финансовые последствия изменения.

Ранее в Великобритании показали новые монеты , на которых изображен король Карл III.