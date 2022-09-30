В Великобритании показали новые монеты, на которых изображен король Карл III.

Об этом пишет BBC.

Портрет короля на монете создал британский скульптор Мартин Дженнингс. По традиции теперь монарх изображен лицом слева. Портрет его матери, королевы Елизаветы II, на деньгах смотрел направо. Также, в отличие от королевы, Карл III изображен без короны. Вокруг портрета написано «CHARLES III, D, G, REX, F, D, 5 POUNDS, 2022» — это сокращение с латыни, которое переводится как «Король Карл III, милостью Божией, защитник веры».

Монарх лично одобрил этот эскиз.

Королевский монетный двор станет продавать монеты коллекционерам 3 октября. Монета номиналом в 50 пенсов поступит в общее использование до конца года. Монеты с изображением усопшей королевы из обращения выводить не будут.

Напомним, новым королем Соединенного Королевства после смерти Елизаветы II стал принц Чарльз. Он поднялся на трон под именем Карла III.