В новом пакете военной помощи почти на 2 миллиарда долларов США предоставят Украине систему ПВО Patriot.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что после этого украинские военные будут учиться им руководить.

— Президент Джо Байден объявит новый крупный пакет почти 2 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности. Он будет содержать очень важный аспект: батарея ракет Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следующий пакет помощи Украине от США будет включать в себя системы ПВО Patriot и комплексы для превращения неуправляемых авиационных боеприпасов в высокоточные бомбы JDAM.