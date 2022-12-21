Оккупанты вывезли похищенных пациентов психиатрических больниц Херсонской области на базе отдыха на Арабатской стрелке.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Их содержат на базе отдыха «Геолог», которую россияне захватили и оборудовали там психушкой. Большинство персонала завезены из России, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами, – говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что такие действия оккупантов являются похищением людей, которые не могут справиться самостоятельно. Фактически пациенты содержатся в заложниках.

В Сопротивлении напомнили, что россияне также активно похищают детей из интернатов для дальнейшего усыновления. Их вывозят в отдаленные районы РФ – в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тюменскую области.

При этом российская пропаганда использует кражу детей и пациентов как повод для создания эмоционального фона, рассказывая о «детях, спасшихся от нацистов».

Напомним, власти России вывезли несколько тысяч детей из временно оккупированной Херсонской области Украины.