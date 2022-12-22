Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что в случае если на ближайшем заседании городской совет примет соответствующую программу, то уже с января 2023 года город сможет в рамках софинансирования помочь местным ОСМД с приобретением генераторов на случай возможного блекаута.

Об этом мэр Николаева рассказал в интервью на телеканале «НиС-ТВ» в среду, 21 декабря, сообщают "НикВести".

- Мы изучили все программы, сопоставили бюджет с другими городами. Наша программа почти полностью построена на Львовской программе. Эта программа включает само софинансирование. Вы понимаете. Программа начнет действовать с середины января, если мы примем ее на этой сессии. Собственно, бюджет не так велик, чтобы тратить его полностью на закупку генераторов. Тем более есть желания и мечты о том, что в ближайшее время ситуация с электроснабжением стабилизируется, и эти генераторы будут как дополнительная защита зданий и сооружений от возможного блекаута. Сейчас рассматривались наиболее сплоченные люди, это ОСМД. Этим вопросом занимался Федор Панченко с командой людей. Я думаю, что он более подробно может рассказать об этой программе и вопросах закупки за бюджетные средства разных мощностей генераторов, а также обеспечение людей этими генераторами. Там есть целая рабочая группа, занимающаяся этим вопросом. Сегодня, вы знаете, не только проблема с генераторами связана с их ценой, но и с их наличием как таковым. Сегодня ты говоришь, что хочешь купить генератор, спрашиваешь, может ли кто-нибудь доставить. Говорят, что могут доставить через неделю. У нас в бюджете нет возможности заплатить заранее, пока идет процедура – нам говорят, ждите, пока их нет два месяца. Мы говорим, зачем нам в конце февраля эти генераторы, если мы их запустим в апреле?, – рассказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что городской совет Николаева может выделить частичные компенсации многоэтажкам за генераторы – планируют давать не больше 30 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что жителям львовских многоэтажек, которые будут покупать генераторы, город будет возвращать 50% их стоимости.

Также в Киеве была утверждена программа частичного возмещения стоимости электрогенераторов и других независимых устройств альтернативного питания.