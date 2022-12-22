Во время речи президента Украины Владимира Зеленского, который благодарил за помощь и призвал и дальше действовать против агрессии России совместно, Конгресс Соединенных Штатов 21 раз аплодировал стоя.

Об этом пишет "УП».

Владимир Зеленский поблагодарил американский народ за поддержку. А также обратился с призывом о поддержке, рассказал, в каких условиях живут украинцы во время полномасштабного вторжения России.

Владимир Зеленский призвал к продолжению финансовой поддержки со стороны США, обращаясь в Конгресс.

– Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, которыми мы распоряжаемся наиболее ответственно, сказал он.

Он также призвал членов Конгресса усилить санкции против России и «привлечь к ответственности террористов за агрессию». Он отметил, что Президент США Джо Байден поддержал его мирный план по 10 пунктам, но добавил, что каждый член Конгресса может помочь в реализации.

Россияне «используют все» против украинских городов, таких как Бахмут, но Украина «держит оборону и никогда не сдастся», сказал Зеленский под бурные аплодисменты.

— В прошлом году там, в Бахмуте, проживало 70 тысяч человек... Сейчас там осталось всего несколько гражданских. Каждый сантиметр этой земли пропитан кровью... Донбасс несколько раз переходил из рук в руки в ожесточенных и даже рукопашных боях. Но украинский Донбасс стоит, - сказал он.

Владимир Зеленский заявил, что украинцы будут праздновать Рождество в этом году, несмотря на зверства войны.

– Даже если не будет электричества, свет нашей веры в себя не угаснет, – отметил он.

Президент закончил свою речь, сказав, что Украина добьется «абсолютной победы», повторив свои слова с начала выступления: «Украина жива и сильна».