В Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев для строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщает украинский Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 декабря.

Добровольцам за денежное вознаграждение предлагают обустраивать окопы, траншеи и установку бетонных конусов.

Напомним, на северо-западе временно оккупированного Крымского полуострова в поселке Черноморское на пляже роют окопы .