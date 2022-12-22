В Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев для строительства фортификационных сооружений.
Об этом сообщает украинский Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 декабря.
Добровольцам за денежное вознаграждение предлагают обустраивать окопы, траншеи и установку бетонных конусов.
Напомним, на северо-западе временно оккупированного Крымского полуострова в поселке Черноморское на пляже роют окопы .
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Белгородской области местное российское руководство объявило о наборе добровольцев для строительства фортификационных сооружений.
Об этом сообщает украинский Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 22 декабря.
Добровольцам за денежное вознаграждение предлагают обустраивать окопы, траншеи и установку бетонных конусов.
Напомним, на северо-западе временно оккупированного Крымского полуострова в поселке Черноморское на пляже роют окопы .