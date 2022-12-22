«Укрпочта» будет доставлять генераторы и электронные приборы из-за границы без пошлины и НДС. Компания обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину.
Как сообщает пресс-служба компании, «Укрпочта» уже договорилась о сотрудничестве с Латвией. Уже в декабре товары критического импорта могут быть отправлены из 600+ отделений почты Латвии (Latvijas Pasts), доставка от 25 EUR. Список стран будет вскоре расширяться.
Тарифы на доставку товаров будет устанавливать почта-отправитель.
Растаможка таких отправлений в Украине будет происходить без оформления грузо-таможенной декларации. В свою очередь, отправитель должен обязательно указать УКТВЭД: если получатель в Украине – физическое лицо, достаточно 6-значного кода товара. Для получателей юридических лиц необходимо указать 10-значный код товара. Это необходимо для идентификации товара и мер контроля, применяемых к нему.
К перевозке допускаются зарядные устройства, павербанки, аккумуляторы с литий-ионными составляющими, портативные зарядные станции, генераторы, водные фильтры, Starlink.
Чтобы генераторы и электронные приборы из-за границы с нулевым растаможиванием нужно:
Что обязательно следует отметить в декларации латиницей, чтобы в Украине не начислялись таможенные платежи?
Напомним, 19 декабря был введен оборот почтового выпуска «Победного Нового года!», автором иллюстрации для марки стала николаевская школьница.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
«Укрпочта» будет доставлять генераторы и электронные приборы из-за границы без пошлины и НДС. Компания обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину.
Как сообщает пресс-служба компании, «Укрпочта» уже договорилась о сотрудничестве с Латвией. Уже в декабре товары критического импорта могут быть отправлены из 600+ отделений почты Латвии (Latvijas Pasts), доставка от 25 EUR. Список стран будет вскоре расширяться.
Тарифы на доставку товаров будет устанавливать почта-отправитель.
Растаможка таких отправлений в Украине будет происходить без оформления грузо-таможенной декларации. В свою очередь, отправитель должен обязательно указать УКТВЭД: если получатель в Украине – физическое лицо, достаточно 6-значного кода товара. Для получателей юридических лиц необходимо указать 10-значный код товара. Это необходимо для идентификации товара и мер контроля, применяемых к нему.
К перевозке допускаются зарядные устройства, павербанки, аккумуляторы с литий-ионными составляющими, портативные зарядные станции, генераторы, водные фильтры, Starlink.
Чтобы генераторы и электронные приборы из-за границы с нулевым растаможиванием нужно:
Что обязательно следует отметить в декларации латиницей, чтобы в Украине не начислялись таможенные платежи?
Напомним, 19 декабря был введен оборот почтового выпуска «Победного Нового года!», автором иллюстрации для марки стала николаевская школьница.