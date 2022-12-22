«Укрпочта» будет доставлять генераторы и электронные приборы из-за границы без пошлины и НДС. Компания обратилась к национальным почтовым операторам с просьбой разрешить прием в своих отделениях генераторов и зарядных станций для доставки в Украину.

Как сообщает пресс-служба компании, «Укрпочта» уже договорилась о сотрудничестве с Латвией. Уже в декабре товары критического импорта могут быть отправлены из 600+ отделений почты Латвии (Latvijas Pasts), доставка от 25 EUR. Список стран будет вскоре расширяться.

Тарифы на доставку товаров будет устанавливать почта-отправитель.

Растаможка таких отправлений в Украине будет происходить без оформления грузо-таможенной декларации. В свою очередь, отправитель должен обязательно указать УКТВЭД: если получатель в Украине – физическое лицо, достаточно 6-значного кода товара. Для получателей юридических лиц необходимо указать 10-значный код товара. Это необходимо для идентификации товара и мер контроля, применяемых к нему.

К перевозке допускаются зарядные устройства, павербанки, аккумуляторы с литий-ионными составляющими, портативные зарядные станции, генераторы, водные фильтры, Starlink.

Чтобы генераторы и электронные приборы из-за границы с нулевым растаможиванием нужно:

оплатить товар в интернет-магазине и заказать доставку по адресу своего друга или родственника в Латвии. Поскольку получатель находится в пределах ЕС, доставка будет производиться без таможенных платежей;

ваш контакт в Европе в любом ближайшем отделении Latvijas Pasts отправляет посылку в Украину и оплачивает доставку в Украину.

Что обязательно следует отметить в декларации латиницей, чтобы в Украине не начислялись таможенные платежи?

Для генераторов: Generator, HS code 8502 11/Electric generating sets, HS code 8502 20;

Для литий-ионных аккумуляторов и портативных зарядных станций: Batteries/accumulators/power banks/portable charging stations with lithium-ion components, HS code 8507 60 00 00;

Для систем доступа к интернету: apparatus for communication in wired or wireless network HS code 8517 62 00 00/ или 8517 69 90 00/ или 8517 70 00 90;

Для водных фильтров: Water filtering or purifying equipment, HS code 84212100.

Напомним, 19 декабря был введен оборот почтового выпуска «Победного Нового года!», автором иллюстрации для марки стала николаевская школьница.