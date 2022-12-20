В понедельник, 19 декабря, был введен оборот почтрвый выпуск «Победного Нового года!», автором иллюстрации для марки стала николаевская школьница.

Об этом сообщается на фейсбук-странице «Укрпочты».

— Сложно сдерживать эмоции, всматриваясь в иллюстрации. Одна из них — на марке — разделена войной возлюбленная, которая не может даже обняться в день, ранее вызывавший столько счастья и ожидания магии. Другая – на конверте – продолжение их истории. Они вместе, как и должно быть в следующем году в наших искренних надеждах, – говорится в сообщении.

Напомним, что конкурс на эскиз рождественской почтовой марки выиграла 11-классница Валерия Михайлова из Николаева, которая вынуждена была уехать за границу, где у нее возникла идея такого рисунка. Сюжет для рисунка на конкурс Укрпочты Валерия придумала сама.

Также напомним, что украинский почтовый оператор «Укрпочта» ввел в обращение марку «Крымский мост на бес!", как напоминание о взрыве, повредившем сооружение и частично ограничившего пути поставки вооружения.