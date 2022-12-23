Депутаты Думы столицы Латвийской Республики Риги решили выделить 200 тысяч евро из бюджета самоуправления с целью восстановления водоснабжения в Николаеве.

Об этом сообщает КП «Николаевводоканал».

Недавно Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь совместно с городским головой Николаева Александром Сенкевичем обратился в Ассоциацию городов стран Балтии за помощью нашему коммунальному предприятию. Как результат — уже в ближайшее время за предоставленные средства руководство МКП «Николаевводоканал» планирует приобрести современное оборудование для ремонта сетей.

Для мирового сообщества не секрет, что российские террористы устроили николаевцам настоящий геноцид. Намеренно разрушили водопровод Днепр-Николаев и насосную станцию водопровода. Уже 9 месяцев горожане вынужденно получают централизованную воду, которая совсем не пригодна для потребления.

Коллектив предприятия выражает благодарность народу Латвии, депутатам Сейма Риги, а также известным дипломатам, способствующим восстановлению инфраструктуры Николаева: Чрезвычайному и Полномочному Послу Латвийской Республики в Украине (2015-2021), Польше, Болгарии и Румынии (2021-дотеперь) Чрезвычайному и Полномочному послу Украины в Латвийской Республике Александру Мищенко.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получило каналопромывную машину WIEDEMANN ENVIRO TEC. SUPER 1000.