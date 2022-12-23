Правоохранители отделения Баштанского райотдела полиции, несущие службу на территории Снигиревской громады, получили 8 новых автомобилей.

Автопарк местного отделения почти полностью уничтожен врагом во время обстрелов и оккупации, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

— Из-за российской агрессии ваше подразделение осталось не только без здания, но и без транспорта, и наша первоочередная задача была восстановить вашу мобильность. Надеюсь, что новые транспортные средства обеспечат дополнительную безопасность и комфорт в том числе и для местных жителей, и будут достаточными для эффективного выполнения качественной и профессиональной работы каждого правоохранителя в Снигиревке, - сказал глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.