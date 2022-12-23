По состоянию на 23 декабря с начала полномасштабного вторжения РФ в Николаевской области повреждено частично или полностью 14 тысяч 319 гражданских объектов.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

Среди поврежденных объектов есть:

объекты жилищного фонда – 9291;

медицинские учреждения – 92;

учебные заведения – 390;

заведения культуры – 184;

объекты промышленных предприятий – 189;

объекты жизнеобеспечения: газо – 1032, электро – 895, водо – 32, теплоснабжение – 96;

другие не военные объекты – 2118.

Напомним, в результате российских обстрелов в Украине пострадали уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.