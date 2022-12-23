По состоянию на 23 декабря с начала полномасштабного вторжения РФ в Николаевской области повреждено частично или полностью 14 тысяч 319 гражданских объектов.
Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Среди поврежденных объектов есть:
Напомним, в результате российских обстрелов в Украине пострадали уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.
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По состоянию на 23 декабря с начала полномасштабного вторжения РФ в Николаевской области повреждено частично или полностью 14 тысяч 319 гражданских объектов.
Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.
Среди поврежденных объектов есть:
Напомним, в результате российских обстрелов в Украине пострадали уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.