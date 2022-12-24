Президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды шести работникам «Николаевоблэнерго», работавшим над ликвидацией последствий ракетных атак по объектам энергетической инфраструктуры.

Соответствующий указ №871/2022 опубликован на сайте главы государства, пишут «НикВести».

Отмечается, что госнаграды назначены за «весомый вклад в развитие и обеспечение деятельности энергетического комплекса в условиях военного положения, личное мужество и самоотверженность, выявленные в ликвидации последствий аварий на объектах энергетической инфраструктуры, добросовестное исполнение профессиональной обязанности».

Орденом «За заслуги» ІІІ степени награжден Колесник Дмитрий Васильевич – мастер участка «Николаевоблэнерго».

Также орденом «За мужество» ІІІ степени награжден:

Зозулинца Николая Федоровича – начальника службы «Николаевоблэнерго»;

Новомола Анатолия Николаевича – машиниста службы предприятия;

Ризье Дениса Викторовича – мастера участка службы акционерного общества;

Цимбалиста Дениса Николаевича – главного инженера филиала «Николаевоблэнерго».

Кроме того, почетное звание «Заслуженный энергетик Украины» присвоено Умрихину Юрию Петровичу – мастеру участка «Николаевоблэнерго».

Напомним, во время оккупации Снигиревки россияне превратили филиал «Николаевоблэнерго» в одно из мест своего базирования . Когда город был освобожден, оказалось, что территория и имущество предприятия полностью разрушены.