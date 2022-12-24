Российским провластным СМИ запретили распространять какие-либо заявления о мобилизации.

Об этом сообщает российская служба The Moscow Times со ссылкой на источники.

«Российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации, рассказали The Moscow Times два источника в проправительственных СМИ», - говорится в сообщении.

По данным издания, негласное распоряжение поступило из администрации президента РФ в канун новогодних праздников.

«До этого мы могли писать и о текущей мобилизации, и о возможных сценариях и прогнозах. Теперь все прогнозы поставлены на стоп. В требовании говорится, что нельзя цитировать даже если заявление сделал депутат Госдумы РФ или сенатор», - отмечает источник.

В то же время, собеседники издания во фракциях «системной оппозиции» в Госдуме отметили, что для депутатов требования не комментировать мобилизацию нет.

20 декабря российский диктатор Владимир Путин, несмотря на заявления об окончании частичной мобилизации, поручил сформировать рабочую группу по мобилизации и подготовке новобранцев.