Пограничники смогут собирать оперативную информацию об обстановке на границе с Белоруссией и Польшей.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

— Центр оборудован современными средствами компьютерной, специальной техники и видеосистемой. Сюда будет поступать информация о ситуации на участке границы, – говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря полученным данным правоохранители смогут своевременно реагировать на провокации, попытки незаконного пересечения границы врагом.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что действия Кремля свидетельствуют о планах России возобновить наступление на Украину, а призывы россиян к переговорам – это попытка выиграть время на подготовку и перегруппировку войск.