В последние дни РФ укрепила сектор своей линии фронта вблизи Кременной в Луганской области.

Об этом говорится в своде Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, россияне укрепили сектор своей линии фронта вблизи Кременной, поскольку город находится под постоянным давлением со стороны ВСУ.

Минобороны напоминает, что Кременная была относительно уязвимой с тех пор, как в октябре украинские войска продвинулись через Лиман на запад.

По данным британской разведки, россияне построили новые крупные оборонительные сооружения в этом районе и, вероятно, будут уделять первостепенное внимание удержанию линии фронта именно здесь. Этот район имеет большое логистическое значение для Донбасского фронта России, а также важный город Луганской области.

Министерство также отмечает, что Кремль ссылается на якобы «освобождение» этой территории как главное оправдание развязанной в Украине войны.

Напомним, что в результате огневого поражения позиций противника в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.