Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова (НУК) и группа компаний Ascet Shipping сотрудничают с целью подготовки современных специалистов.

Соответствующий договор подписали ректор НУК Евгений Трушляков и CEO Ascet Shipping Николай Гапеев.

Предполагается, что студенты вуза смогут получить практические знания в компании, имеющей 15-летний опыт морских транспортировок, экспедирования и международной логистики. Сейчас Ascet Shipping работает по всем действующим портам Украины. В частности, обеспечивает экспорт украинской сельхозпродукции в рамках «зернового коридора».

НУК продолжает учебный процесс, хотя в июле 2022 года главный корпус университета претерпел значительные разрушения от ракетных обстрелов. В целях безопасности студентов занятия ведутся в режиме онлайн.

По словам декана факультета Экономики моря Вячеслава Иваты, университет нуждается в том, чтобы студенты имели возможность получить практические знания и опыт в реальном бизнесе. Также важна обратная связь с крупными компаниями.

— Мы готовим, в частности, специалистов по судостроению и морехозяйственному комплексу, по экономике моря и морского права. Хотя на эти специальности на рынке труда есть запрос, нам тоже нужны знания, которые имеют такие компании как «Аскет Шиппинг» – это экспорт зерновых, экспедирование, логистика и транспортировка в новых условиях, – говорит он.

СЕО Ascet Shipping Николай Гапеев отметил, что во время войны задача бизнеса – работать, понимая, что создание рабочих мест и уплаты налогов нужны государству и нашей победе.

— В это время компания, несмотря ни на что, развивается. Заключив договор о сотрудничестве с НУК, мы стремимся помочь учреждению практическими знаниями в современных тенденциях логистики, портов и флота. Также мы привлекаем молодых специалистов в нашу команду, создаем возможности для развития тех, кто разделяет наши ценности, – добавил он.

Ascet Shipping – группа компаний, предоставляющая полный спектр услуг по логистике, транспортировке и экспедированию зерновых. До полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года Ascet Shipping была крупнейшим оператором Бердянского порта. После оккупации Бердянскую компания провела релокацию производственных мощностей на запад Украины и работает во всех действующих портах Украины – Одесса, Измаил, Рени, Килия и Белгород-Днестровский. Кроме морских перевозок, Ascet Shipping начала отправлять грузы железнодорожным и автомобильным транспортом, настроила экспортную логистику зерновых из Украины через порты Дуная и стран ЕС.