Председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева встретилась с председателем ОП Андреем Ермаком, главой ГУР Кириллом Будановым и секретарем Координационного штаба по вопросам военнопленных Дмитрием Усовым.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Предметная, конструктивная и мотивирующая встреча! Подвели итоги и наметили масштабные планы на следующий год! Поражена осведомленностью Руководителя Офиса президента Андрея Ермака — он живет этим направлением, полностью контролирует все процессы обмена наших военнопленных и знает мельчайшие детали всего происходящего — все проблемные вопросы, потребности и переживания родных и близких наших Героев. Принципиальная позиция Андрея Ермака, Кирилла Буданова, Дмитрия Усова и всего Координационного штаба по обращению с военнопленными: каждый военнопленный украинец — прежде всего, и мы должны всех до одного вернуть домой как можно скорее! Кроме того, у государства есть все возможности для всесторонней поддержки семей военнопленных и самих наших Героев, которые возвращаются из плена, — отметила Анна Замазеева.

Она добавила, что гордится тем, что наш Консультационный центр КШППВ Южного региона во многих вопросах приводили как пример.

— Но останавливаться мы не имеем права. Среди задач на следующий год – вопросы реабилитации и открытия реабилитационного центра на базе Южного регионального представительства КШППВ, — написала она.

В ходе встречи также обсудили вопросы привлечения к работе в консультационные центры возвращенных из плена воинов.

— Их опыт и понимание информации об освобожденных военнопленных в целом бесценен. Именно они, как никто другой, знают все потребности военнопленных, в том числе и во время прохождения реабилитации и других периодов, — отметила председатель Консультационного центра КШППВ Южного региона.

Кроме этого:

обсудили законодательные инициативы по освобожденным военнопленным на следующий год;

рассмотрели большие возможности информирования населения о ситуации с военнопленными;

продолжение работы с организациями.

— Освобождение наших ребят из вражеских оков — это результат колоссальной работы многих людей от Владимира Зеленского и Андрея Ермака до Кирилла Буданова, Дмитрия Усова и всей команды Координационного штаба по обращению с военнопленными. Государство возвращает наших Героев из плена, а мы со своей стороны работаем над всесторонней помощью военнопленным и поддержкой их семей. Все вместе мы должны работать на Победу и поддерживать тех, кто защищает наше Государство! – резюмировала она.

Ранее глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, которая является уполномоченным представителем Консультационного центра Координационного штаба ППВ в Южном регионе, отчиталась о результатах работы центра в течение месяца.