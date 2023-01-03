В Херсоне остается менее 20% довоенного населения, сообщил пресс-офицер комендатуры обороны города Дмитрий Плетенчук.
Об этом сообщает Радио Свобода.
— В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тысяч человек, сейчас около 50-60 тысяч. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-либо другие условия не позволяют это сделать. Есть те, которые просто остаются, потому что считают это нормой, – сказал он в эфире национального телемарафона.
Он призвал людей выезжать, поскольку пока безопасных мест в Херсоне нет.
– Люди страдают. Обстреливают как раз те локации, где люди собираются – рынок, один из нескольких работающих магазинов, – добавил Плетенчук.
После побега из Херсона в ноябре российские войска начали регулярно обстреливать город и контролируемую украинскими властями часть области.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
В Херсоне остается менее 20% довоенного населения, сообщил пресс-офицер комендатуры обороны города Дмитрий Плетенчук.
Об этом сообщает Радио Свобода.
— В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тысяч человек, сейчас около 50-60 тысяч. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-либо другие условия не позволяют это сделать. Есть те, которые просто остаются, потому что считают это нормой, – сказал он в эфире национального телемарафона.
Он призвал людей выезжать, поскольку пока безопасных мест в Херсоне нет.
– Люди страдают. Обстреливают как раз те локации, где люди собираются – рынок, один из нескольких работающих магазинов, – добавил Плетенчук.
После побега из Херсона в ноябре российские войска начали регулярно обстреливать город и контролируемую украинскими властями часть области.