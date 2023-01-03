Высший военный орган НАТО – Военный комитет – проведет заседание 18-19 января в Брюсселе, сообщает пресс-служба альянса.

По сообщению, глава Военного комитета адмирал Роб Бауэр возглавит встречу, в которой примут участие начальники оборонных вооруженных сил Альянса и их коллеги из Финляндии и Швеции, передает Радио Свобода.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании, чтобы объявить последние политические цели и обсудить проблемы безопасности, стоящие перед Североатлантическим союзом», – говорится я в сообщении.

Среди обсуждаемых вопросов – развитие потенциала, военные запасы, логистика и поддержка Украины со стороны НАТО.