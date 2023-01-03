Среди важных изменений в законодательстве, которые планируются в новом году, - завершение реформы мелиорации, изменения в рыбной отрасли и сфере земельных отношений.

Об этом заявил глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, сообщается на сайте Верховной Рады.

По словам народного депутата, введение реформы мелиорации позволит расширить площади орошаемых земель и увеличить урожаи. Соответственно, возрастут и объемы производства агропродукции.

— Таким образом, можно будет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места, — отметил Александр Гайду.

Еще одно важное направление – реформа в рыбной отрасли. Цифровизация, внедрение системы Е-Рыба, аукционы, отслеживание – это лишь часть планируемых в этой сфере изменений.

— Их использование поможет увеличить количество пользователей водных биоресурсов, создать новые рабочие места. Вылов рыбы может возрасти втрое, а украинские предприниматели получат возможность выйти на международные рынки, — добавил глава агрокомитета.

В 2023 году продолжатся изменения в сфере земельных отношений. В частности, планируется создание условий для более эффективного использования земель государственной собственности и послевоенного восстановления жилья, инфраструктуры и промышленности. Среди приоритетов и гармонизация украинского законодательства с европейским, которая необходима для ускорения пути от кандидатства к полноценному членству Украины в ЕС.

— Конечно, мы будем отстаивать необходимость продления кредитных и грантовых программ для наших аграриев. Именно благодаря такой поддержке аграрии выстояли и смогли собрать в текущем году более 60 миллионов тонн урожая агропродукции. Этого хватит для внутренних нужд и экспорта. Дальнейшая поддержка аграриев – наш вклад в поддержку экономики и продовольственной безопасности Украины и мира, – подчеркнул Александр Гайду.

Ранее Александр Гайду заявлял, что поддержка аграриев — это вопрос продовольственной безопасности страны.