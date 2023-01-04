Украина создала импровизированную разведывательную сеть для координации боевых подразделений на поле боя, она оказалась дешевле американского аналога, на создание которого Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

«Импровизированная сеть Киева из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает солдатам уровень разведки, координации и точности, позволяющий маневрировать вокруг массивных, но неуклюжих армий России», - говорится в статье.

Собеседники издания в сфере оцифрования в США утверждают, что успех Украины в создании виртуальной системы командования и управления «на лету» предлагает ценные уроки для Запада, в частности, о необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Как отметил собеседник WSJ, бюрократические западные военные «слишком медленные и тяжелые», чтобы быстро применять новые технические решения для решения проблем на поле боя.

«Одним из элементов успеха Украины в инновациях является то, как разные военные подразделения и украинские технологические компании работают над собственными новыми военными технологиями – подход «снизу вверх», который иногда больше напоминает ряд гаражей в Кремниевой долине, чем финансируемый Пентагоном проект», – отмечается в статье.

WSJ сообщает, что в Украине «процветает индустрия технического аутсорсинга и действующих вне закона хакеров», поэтому инженеры-программисты подключаются к цифровым сервисам, таким как зашифрованный мессенджер Signal и сети, например, SpaceX Илона Маска.

WSJ также привело слова Ярослава Гончара, соучредителя «Аэроразведки», неправительственной организации, которая с 2014 года помогает украинской армии беспилотниками, что почти каждое подразделение, участвовавшее в боях за Киев весной, использовало программу управления войсками DELTA.

По словам Глена Гранта, британского подполковника в отставке, который имеет опыт оцифровки военных средств и работал с вооруженными силами США и Украины с 2014 года над реформой обороны, бюрократические западные военные «слишком медленные и тяжелые», чтобы быстро применять новые технические решения шение проблем на поле боя.

Технически подкованное население Украины обновило технику партизанской войны для цифровой эры, говорится в статье.