В 2023 году продолжится реформа децентрализации. Речь идет о внедрении института префектов — должностных лиц, осуществляющих административный надзор на местах.

Об этом отметил Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Правительства 3 января.

— Префекты — неполитические лица, которые будут представлять государство и следить за конституционностью принятых на местах решений. За образец нашей модели взят лучший европейский опыт, доказавший свою эффективность. После завершения военного положения актуальны и изменения в Конституцию, которые финализируют реформу децентрализации. В итоге получим сбалансированную, действенную и европейскую систему управления с состоятельными общинами, подчеркнул Премьер-министр.

Кроме того, продолжится реформа управления госсобственностью. По словам главы правительства, будет сохранен курс на приватизацию. В то же время в некоторых секторах государство будет активным игроком прежде всего из-за чувствительности этих секторов по вопросам национальной безопасности.

— В 2023 году будем двигаться по пути создания единых государственных компаний в сфере трех стратегических ресурсов: земли, воды и лесов. Вместо распыленности, порождающей коррупцию, унификация и строгий контроль над действиями менеджеров. Государственная собственность должна приносить прибыль Украине для ее устойчивости сегодня и ее развития завтра, — подчеркнул Денис Шмигаль.

Премьер-министр добавил, что так же продолжится реализация реформы государственного управления. Он подчеркнул, что чиновников должно стать меньше, а министерства должны заниматься выработкой политик и правил, а не управлением реальным сектором.