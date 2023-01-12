Судья Николаевского апелляционного суда Татьяна Бондаренко 12 января была избрана в состав Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Татьяну Бондаренко избрали во время второго тура голосования вместе с Еленой Ковбой из Херсонского административного окружного суда.

В то же время Центр противодействия коррупции пишет, что у Татьяны Бондаренко есть системные проблемы с декларированием. В частности, судья занижала стоимость двух своих автомобилей марки Lexus и скрывала факты админнарушений во время вождения автомобиля.

Кроме того, судья Татьяна Бондаренко принимала решение, не находясь на рабочем месте. Более того, брат судьи – гражданин РФ, а сестра периодически ездит туда.

Издание « Украинская правда » пишет, что муж дочери Бондаренко – Невзоров Алексей Борисович – вероятно, является членом запрещенной партии «Оппозиционная платформа – При жизни».

Напомним, в Офисе Генпрокурора считают, что херсонские судьи должны работать в Николаеве.