На время военного положения начальники военных администраций в трех общинах Николаевской области получат новые полномочия.

Соответствующее постановление №8305 было принято на заседании Верховной Рады. За нее проголосовали 320 народных депутатов, передает Укринформ.

Согласно постановлению в период действия военного положения в Украине и 30 дней после его прекращения или отмены начальники Гороховской сельской и Снегиревской городской военных администраций Баштанского района, Первомайской поселковой военной администрации Николаевского района Николаевской области, кроме полномочий, отнесенных к их компетенции Законом Украины «О правовом режим военного положения», осуществляют полномочия соответствующих сельского, поселкового, городского советов, их исполнительных комитетов, соответствующих сельскому, поселковому, городскому голове.

Они могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующих сельского, поселкового, городского советов (для работников, должности которых не включены во временные штатные расписания, объявляется простой или осуществляется их перевод на равнозначную или низшую должность).

Также аппараты Гороховского сельского, Первомайского поселкового, Снегиревского городского советов и их исполнительных комитетов, другие исполнительные органы, коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих территориальных общин подчиняются начальникам соответствующих военных администраций населенных пунктов в Баштанском и Николаевском районах Николаевской области.