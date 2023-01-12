Президент Владимир Зеленский отметил две бригады, которые удерживают позиции в Соледаре Донецкой области и наносят ощутимые потери россиянам.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении.

— Особо сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери. Я благодарю вас, ребята, - сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего 12 января детально разобрали, какие решения нужны и какие шаги должны быть сделаны командующими на Донецком направлении в ближайшие дни.

Напомним, Россия начала заявлять о том, что якобы захватила Соледар, а Бахмуту грозит «неизбежное свита». Однако на самом деле это не так .

Благодаря слаженной работе Сил специальных операций, артиллеристов и ракетных войск в районе Соледара были ликвидированы более 100 оккупантов, а два пулеметных и два минометных расчета – уничтожены.

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Соледара Донецкой области, сравнив, как выглядел город в августе 2022 года и сейчас.