Российские военные, которые размещены на временно оккупированной левобережной части Херсонщины, пытаются применять тактику обстрелов, которую применяли ранее на Николаев.

Об этом в программе «Freedom» рассказал пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон Дмитрий Плетенчук.

— Они (российские военные, — прим) продолжают вести тактику запугивания и терроризирования мирных городов, таких как Николаев. Но в первую очередь сейчас страдает Херсон. Как мы видим в ближайшей перспективе может измениться характер обстрелов (Херсона, — прим.), сейчас они повторяют тактику Николаева, пытаются наносить ракетные удары. Но учитывая, что оружие, которое они используют, не предназначено для нанесения ударов по земле, результат соответствующий, — отметил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, врагу сейчас сложнее обстреливать Николаевскую область, так как не позволяет дальность стрельбы используемого оружия.

— На линии соприкосновении на временно оккупированной территории Херсонской области, откуда российские оккупанты пытаются наносить огневое поражение Херсону и иногда пытаются достать до Николаевской области. Им это делать сейчас сложнее, особенно если мы говорим о Николаевской области, потому что для этого необходимо использовать вооружение, которое имеет достаточно большую дистанцию — это больше 100 км. Для этого им приходится подтягивать его к линии соприкосновения, что очень рисковано и они получают потери, — подчеркнул он.

Кроме того, Дмитрий Плетенчук отметил, что на данный момент на Херсонском направлении россияне поставили на позиции «не самых качественных» военных.

— Учитывая то, что это направление не является приоритетным для ведения контрнаступательной борьбы, они могут себе позволить содержать здесь не самый качественный контингент, — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Ранее сообщалось, что российские войска стреляют по Николаевщине из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии с временно оккупированной территории. В зоне поражения находятся территории Очаковской и Куцурубской громад.