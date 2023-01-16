Общественная организация «Движение ЧЕСТНО», которая занимается контролем подотчетности и открытости политиков и партий, проанализировала работу парламентских комитетов. В тройке лучших – комитет гуманитарной политики по правам человека, а также комитет аграрной и земельной политики.

У всех есть публичные страницы в социальных сетях и постоянно отчитываются о своей работе.

— Открытость – это возможность дискуссии, внимание к точкам зрения всех заинтересованных сторон. Наш комитет, например, является постоянной площадкой для диалога лучших экспертов отрасли, представителей рынка, юристов. Ведь от слаженности работы зависит, будет ли тот или иной закон работать с пользой для людей и государства, – отмечает глава Комитета Александр Гайду.

По словам Александра Гайду, чтобы больше понимать проблемы аграриев и искать пути их решения, народные депутаты, члены агрокомитета постоянно уезжают в регионы. В частности, и в Николаевскую область.

— В планах на этот год – активная законодательная работа по евроинтеграции, улучшение земельного законодательства, реформа мелиорации, рыбного хозяйства. И конечно, восстановление аграрных мощностей пострадавших из-за войны регионов. Будем над этим активно работать, – подытожил Александр Гайду.

Напомним, среди важных изменений в законодательстве, которые планируются в новом году - завершение реформы мелиорации, изменения в рыбной отрасли и сфере земельных отношений.